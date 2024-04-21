«Боруссия» Д — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 18:30

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» набрала 56 очков и занимает пятое место. «Байер» заработал 79 очков в 29 матчах и обеспечил себе победу в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. У дортмундцев отличился Джулиан Райерсон, в составе «Байера» голом отметился Виктор Бонифасе.