«Гавр» с Кузяевым в составе уступил «Метцу» в 30-м туре Лиги 1

Сегодня, 21 апреля, состоялся матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Метц». Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступил Марк Болланжье. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Метца».
В составе гостей гол на свой счёт записал Жорж Микаутадзе, который забил на 46-й минуте встречи.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и провёл на поле 69 минут.
На данный момент «Гавр» набрал 28 очков в 30 играх и занимает 16-е место. «Метц» после аналогичного количества матчей в Лиге 1 заработал 29 очков и расположился на 15-й строчке.
В параллельном матче Лиги 1«Лилль» дома обыграл «Страсбург» со счётом 1:0. Также «Реймс» уступил на своём поле «Монпелье» (1:2).
- 21 апреля 2024
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