«Спартак» прервал беспроигрышную серию «Ростова» в РПЛ из шести матчей
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21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16' 1:1 Голенков – 37' 1:2 Медина – 54' 1:3 Медина – 60' 1:4 Мартинс – 76' 1:5 Бонгонда – 90+4'
Таким образом, «Спартак» прервал беспроигрышную серию «Ростова» в РПЛ. До этого подопечные Валерия Карпина не проигрывали в чемпионате страны на протяжении шести матчей подряд.
Напомним, после 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.
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