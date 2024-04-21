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Валерий Карпин назвал момент, в котором вратарь «Ростова» Песьяков получил травму

Валерий Карпин назвал момент, в котором вратарь «Ростова» Песьяков получил травму
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал замену голкипера Сергея Песьякова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:5).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

— Когда Песьяков получил травму: до матча или во время?

— Вы футбол смотрели? В конце первого тайма на выходе, когда его удалили, не видел, кто это был. Тогда он получил травму. Не боюсь, что замена может психологически надломить Песьякова, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 50 очков.

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