Валерий Карпин назвал момент, в котором вратарь «Ростова» Песьяков получил травму

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал замену голкипера Сергея Песьякова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:5).

— Когда Песьяков получил травму: до матча или во время?

— Вы футбол смотрели? В конце первого тайма на выходе, когда его удалили, не видел, кто это был. Тогда он получил травму. Не боюсь, что замена может психологически надломить Песьякова, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 50 очков.