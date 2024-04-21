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Тренер вратарей «Ростова» Кафанов объяснил, почему Песьяков играл с травмой со «Спартаком»

Тренер вратарей «Ростова» Кафанов объяснил, почему Песьяков играл с травмой со «Спартаком»
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов объяснил, почему голкипера команды Сергея Песьякова заменили только на 61-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Спартаком» (1:5), несмотря на полученную им травму ранее по ходу игры.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Песьяков почувствовал боль в конце первого тайма. Хотели поменять его в перерыве, но в тот момент нога болела не сильно. Потом гематома развилась, в начале второго тайма он почувствовал боль. В раздевалке вся команда его поддержала», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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