Тренер вратарей «Ростова» Кафанов объяснил, почему Песьяков играл с травмой со «Спартаком»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов объяснил, почему голкипера команды Сергея Песьякова заменили только на 61-й минуте матча 25-го тура РПЛ с «Спартаком» (1:5), несмотря на полученную им травму ранее по ходу игры.

«Песьяков почувствовал боль в конце первого тайма. Хотели поменять его в перерыве, но в тот момент нога болела не сильно. Потом гематома развилась, в начале второго тайма он почувствовал боль. В раздевалке вся команда его поддержала», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.