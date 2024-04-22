Вратарь «Ростова» Песьяков: моя ошибка, что не попросил замену в перерыве со «Спартаком»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал свою замену в матче 25-го тура РПЛ с «Спартаком» (1:5) по причине травмы. Напомним, игрок получил травму в первом тайме, однако был заменён только на 61-й минуте матча.

«Самочувствие получше, но если говорить о моральном, то после таких игр всегда ужасное. Это моя ошибка, что не попросил замену в перерыве», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.