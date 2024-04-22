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Михаил Кержаков: любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять

Михаил Кержаков: любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Оренбургом» со счётом 1:0 в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

«Любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять. Одна осечка — и всё, ситуация может поменяться. Кроме «Краснодара» ещё «Динамо» может навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Кержакова Metaratings.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте располагается «Краснодар», который набрал 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Динамо», у него в активе 41 очко. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

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