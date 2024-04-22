Михаил Кержаков: любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Оренбургом» со счётом 1:0 в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне.

«Любое преимущество в чемпионской гонке легко растерять. Одна осечка — и всё, ситуация может поменяться. Кроме «Краснодара» ещё «Динамо» может навязать борьбу «Зениту», — приводит слова Кержакова Metaratings.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте располагается «Краснодар», который набрал 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Динамо», у него в активе 41 очко. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.