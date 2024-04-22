Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медина, Бериша и Карраскаль — в сборной 25-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 25-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Спартака» (трое футболистов). Также в сборную вошли игроки «Зенита», «Ахмата», «Динамо», «Рубина», «Урала» и «Краснодара». Тренером символической сборной мы выбрали Владимира Слишковича («Спартак»).

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).

Защитники: Роберто Фернандес («Динамо»), Никита Чернов («Спартак»), Милош Шатара («Ахмат»).

Полузащитники: Валентин Вада («Рубин»), Хесус Медина («Спартак»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Нападающие: Алексей Ионов («Урал»), Джон Кордоба («Краснодар»), Бернард Бериша («Ахмат»)

Главный тренер: Владимир Слишкович («Спартак»)

Подробнее о символической сборной 25-го тура можно почитать по ссылке: