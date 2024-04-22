Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медина, Бериша и Карраскаль — в сборной 25-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Медина, Бериша и Карраскаль — в сборной 25-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» определил символическую сборную 25-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Спартака» (трое футболистов). Также в сборную вошли игроки «Зенита», «Ахмата», «Динамо», «Рубина», «Урала» и «Краснодара». Тренером символической сборной мы выбрали Владимира Слишковича («Спартак»).

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).

Защитники: Роберто Фернандес («Динамо»), Никита Чернов («Спартак»), Милош Шатара («Ахмат»).

Полузащитники: Валентин Вада («Рубин»), Хесус Медина («Спартак»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Нападающие: Алексей Ионов («Урал»), Джон Кордоба («Краснодар»), Бернард Бериша («Ахмат»)

Главный тренер: Владимир Слишкович («Спартак»)

Подробнее о символической сборной 25-го тура можно почитать по ссылке:

Материалы по теме
Сборная 25-го тура РПЛ. Трансферный провал «Спартака» выдал матч сезона!
Сборная 25-го тура РПЛ. Трансферный провал «Спартака» выдал матч сезона!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android