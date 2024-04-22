Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин рассказал, кого выбрал бы тренером для «Спартака» — Карпина или Черчесова

Аршавин рассказал, кого выбрал бы тренером для «Спартака» — Карпина или Черчесова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о кандидатурах нового тренера для московского «Спартака». Аршавин заявил, что в первую очередь предпочёл бы вариант с Валерием Карпиным, а не со Станиславом Черчесовым. Около недели назад красно-белые отправили в отставку Гильермо Абаскаля. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент испанца — Владимир Слишкович.

«Надо идти не на поводу, но стараться прислушиваться к Амаралу, но с этими двумя фамилиями (Карпин и Черчесов) я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идёте вторым после Валерия Георгиевича. Я думаю, если брать любого русского тренера, Станислава Саламовича или Карпина, то это будут точно не кандидатуры Амарала, а выгнать его сейчас никто не захочет», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что в последнем матче под руководством Слишковича «Спартак» разгромил «Ростов», который возглавляет Валерий Карпин. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой москвичей со счётом 5:1.

Материалы по теме
Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях! Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях!
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android