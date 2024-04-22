Мостовой: «Спартак» не привык побеждать так крупно — верните Абаскаля!

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на крупную победу «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Ростовом» (5:1).

«Верните Абаскаля! «Спартак» не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля. «Спартак» начал давить с первых минут и забил хороший гол. Они сразу показали, кто здесь хозяин.

Другое дело, что «Ростов» встрепенулся и провёл хорошие десять минут, сравняв счёт. Всё равно присутствовало чувство, что «Спартак» играет с запасом. Нужно ещё сказать спасибо Песьякову, который дал этот запас «Спартаку». До сих пор не понимаю, как Абаскаль мог тренировать «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.