Бушманов: не стал бы преувеличивать значение ошибки Песьякова в игре со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о прошедшем матче красно-белых с «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась разгромной победой москвичей со счётом 5:1.

«Нельзя сказать, что «Спартаку» в матче с «Ростовом» повезло. Можно сказать, что Слишкович удивил составом и сменой схемы. Я думаю, что это тоже сыграло определённую роль, ведь «Ростов» был не очень готов. А так в целом «Спартак» провёл очень хороший матч и заслуженно победил.

Я бы не стал преувеличивать значение ошибки Песьякова. Сергей периодически ошибается, как и любой другой вратарь. Но он совершил явную ошибку при втором пропущенном голе. Счёт стал 1:2, но впереди ещё был целый тайм», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.