Бушманов: не стал бы преувеличивать значение ошибки Песьякова в игре со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о прошедшем матче красно-белых с «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась разгромной победой москвичей со счётом 5:1.
«Нельзя сказать, что «Спартаку» в матче с «Ростовом» повезло. Можно сказать, что Слишкович удивил составом и сменой схемы. Я думаю, что это тоже сыграло определённую роль, ведь «Ростов» был не очень готов. А так в целом «Спартак» провёл очень хороший матч и заслуженно победил.
Я бы не стал преувеличивать значение ошибки Песьякова. Сергей периодически ошибается, как и любой другой вратарь. Но он совершил явную ошибку при втором пропущенном голе. Счёт стал 1:2, но впереди ещё был целый тайм», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 22 апреля 2024
-
19:00
-
18:59
-
18:50
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:10
-
18:05
-
18:01
-
17:50
-
17:50
-
17:36
-
17:27
-
17:22
-
17:19
-
17:15
-
17:05
-
16:57
-
16:54
-
16:52
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:26
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:54
-
15:36
-
15:34