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Бушманов: не стал бы преувеличивать значение ошибки Песьякова в игре со «Спартаком»

Бушманов: не стал бы преувеличивать значение ошибки Песьякова в игре со «Спартаком»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о прошедшем матче красно-белых с «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась разгромной победой москвичей со счётом 5:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Нельзя сказать, что «Спартаку» в матче с «Ростовом» повезло. Можно сказать, что Слишкович удивил составом и сменой схемы. Я думаю, что это тоже сыграло определённую роль, ведь «Ростов» был не очень готов. А так в целом «Спартак» провёл очень хороший матч и заслуженно победил.

Я бы не стал преувеличивать значение ошибки Песьякова. Сергей периодически ошибается, как и любой другой вратарь. Но он совершил явную ошибку при втором пропущенном голе. Счёт стал 1:2, но впереди ещё был целый тайм», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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