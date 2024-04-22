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«Спартак» поздравил Массимо Карреру с 60-летием

«Спартак» поздравил Массимо Карреру с 60-летием
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост в своём телеграм-канале, в котором поздравила бывшего тренера красно-белых Массимо Карреру с 60-летием.

«Поздравляем с юбилеем бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России — 2016/2017», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017. После этого красно-белым больше не удавалось выиграть Российскую Премьер-Лигу.

На данный момент Каррера возглавляет итальянский «Асколи». С 2019 по 2020 год итальянец возглавлял греческий АЕК. В 2021 году Массимо на протяжении двух месяцев работал с «Бари».

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