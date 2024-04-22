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Игрок «Оренбурга» Сиваков — об игре с «Зенитом»: незаслуженное поражение, мы расстроены

Игрок «Оренбурга» Сиваков — об игре с «Зенитом»: незаслуженное поражение, мы расстроены
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Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча была проведена 21 апреля. Она прошла в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

«Незаслуженное поражение. Мы расстроены результатом матча с «Зенитом», так как у нас было несколько отличных моментов. В первом тайме «Зенит» владел преимуществом, но после перерыва инициатива перешла на нашу сторону. У нас были проблемы с реализацией, так что не хватило решающего удара», – приводит слова Сивакова «РБ Спорт».

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

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