Игрок «Оренбурга» Сиваков — об игре с «Зенитом»: незаслуженное поражение, мы расстроены

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча была проведена 21 апреля. Она прошла в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Незаслуженное поражение. Мы расстроены результатом матча с «Зенитом», так как у нас было несколько отличных моментов. В первом тайме «Зенит» владел преимуществом, но после перерыва инициатива перешла на нашу сторону. У нас были проблемы с реализацией, так что не хватило решающего удара», – приводит слова Сивакова «РБ Спорт».

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.