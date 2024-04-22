Хомуха: матч со «Спартаком» — шанс для молодых игроков ЦСКА зарекомендовать себя

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о предстоящем матче красно-белых со «Спартаком» в рамках 21-го тура РПЛ. Встреча пройдёт 25 апреля.

«ЦСКА будет непросто справиться с потерей трёх ключевых футболистов в матче со «Спартаком». Но эта игра стоит особняком в чемпионате, и при своих болельщиках армейцы найдут ресурс, чтобы противостоять «Спартаку».

Несомненно, такой матч является шансом зарекомендовать себя для всех молодых футболистов и тех игроков, которые находятся в ротации, если их поставят в основу. Если ты сыграешь достойно в таком матче, то получишь возможность играть и дальше. Думаю, что ЦСКА в этом матче будет играть в три центральных защитника и на контратаках», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.