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И. Федотов — о руке в игре «Зенита»: на месте руководства сказал бы — правы и VAR, и судья

И. Федотов — о руке в игре «Зенита»: на месте руководства сказал бы — правы и VAR, и судья
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра матча 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (1:0) Владислава Безбородова не назначать 11-метровый удар в ворота гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

«На 78-й минуте мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Для многих это 11-метровый. Я вижу, что игрок пытался заблокировать мяч, а рука изначально находилась внизу для сохранения равновесия, была расслаблена и в естественном положении. То есть он её не выставлял. Путь мячу футболист преграждал всем телом. Если бы рука была в стороне, то да — фол. Для меня это не 11-метровый. Поддерживаю в этом эпизоде Безбородова. Так же, как поддерживал судей в моментах с Кержаковым, Джикией. Хотя для многих и там, и там были 11-метровые.

Зачем VAR в лице Мешкова позвал арбитра к монитору? Первая версия: Безбородов немного отстал от эпизода и не мог рассказать, что в действительности видел. Вторая: он неправильно описал ситуацию. Такое тоже может быть. На месте руководства я бы вышел из этой ситуации так: сказал бы, что правы и Мешков, и Безбородов. Первый — что позвал, второй — что оставил решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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