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Тарханов: для «Сочи» встреча с «Ахматом» — матч жизни или смерти

Тарханов: для «Сочи» встреча с «Ахматом» — матч жизни или смерти
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался о работе Роберта Морено в «Сочи», а также поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «барсы» сыграют с «Ахматом». Встреча состоится 25 апреля в Грозном. Начало игры — в 20:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Морено хорошо выстраивает игру, много технической части. В каждом упражнении все качества вырабатываются. С ребятами общаюсь, и они говорят, что после тренировок теперь ноги лёгкие. Он даёт правильные упражнения команде.

Поможет ли эта лёгкость в Грозном? Разница небольшая, «Ахмат» рядом. Сейчас отставание четыре очка, если выиграть, то будет одно и хорошие шансы на спасение. Конечно, на команду давит последнее, 16-е место, но для «Сочи» это матч жизни или смерти», — приводит слова Тарханова Legalbet.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Сочи» набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» имеет в своём активе 23 очка и находится на 15-й строчке.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Гранада», «Монако», «Сельта» и «Рома». Также Роберт возглавлял сборную Испании, под его руководством «Красная фурия» провела девять матчей, одержав в них семь побед и дважды сыграв вничью, и квалифицировалась на Евро-2020.

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