Булатов: Слишкович управляет игрой «Спартака», это разительная перемена после Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал победу красно-белых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Не соглашусь, что Песьяков подарил «Спартаку» победу. Москвичи её заслужили своим давлением, целостностью, настроем. У «Ростова» порвалось там, где тонко. Вышел Медведев, при нём они пропустили три гола. Новая схема «Спартака»? В игре с «Ростовом» я увидел целостность схемы. Все выглядели органично, были единым целым. «Спартак» давил, а «Ростов» не мог выдержать это давление. Первые 20 минут красно-белые доминировали. Гол со штрафного — следствие этого давления.

Чувствуется, что у «Спартака» эмоциональный всплеск. Была информация, что Абаскаль создал нервную обстановку в команде, микроклимат не был идеальным. Его уход сказался положительно, спали оковы, «Спартак» вышел раскрепощённым и уверенным. Если «Спартак» будет выходить с таким настроем, ему по плечу занять третье место. Слишкович? Что-то в нём есть, мне кажется, ребята нормально к нему относятся, есть какая-то «химия». Он управляет игрой, произошла разительная перемена после Абаскаля», — приводит слова Булатова Metaratings.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся накануне, 21 апреля. Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт. На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд. На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль. На 76-й минуте Кристофер Мартинс довёл дело до разгрома. Тео Бонгонда в компенсированное время установил окончательный счёт игры.