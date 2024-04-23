Байрамян — об ошибках Песьякова в матче со «Спартаком»: случайность, такое бывает

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался об ошибках голкипера жёлто-синих Сергея Песьякова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5).

«На самом деле никто не делал акцент в раздевалке на Серёже Песьякове, он классный футболист, вратарь, такое бывает. Я думаю, что это такая случайность, которая вряд ли когда-то ещё повторится, он опытный вратарь. Такого не было, чтобы мы говорили «Ой, Серёжа», такое бывает, каждый может ошибиться. Если бы не две ошибки, конечно, игра могла сложиться по-другому, не просто так ведь вы этот вопрос задаёте, мы начали плохо, «Спартак» был в первые минуты хорош, потом мы отодвинули игру и сравняли, было ощущение, что сейчас мы будем скорее атаковать. Мне кажется, что, когда мы вышли после перерыва, так и было, но вот такая случайность бывает, это футбол, жаль, что так получилось, нам не хотелось расстраивать наших болельщиков, но ничего, будем сильнее», — приводит слова Байрамяна ТАСС.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся 21 апреля. Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт. На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд. На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль. На 76-й минуте Кристофер Мартинс довёл дело до разгрома. Тео Бонгонда в компенсированное время установил окончательный счёт игры.