Шалимов раскритиковал Рошу за удаление в матче с «Ахматом»

Известный футбольный тренер Игорь Шалимов высказался об удалении защитника московского ЦСКА Виллиана Роши в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). Специалист не понял, что хотел сделать бразильский футболист, ринувшись резко в отбор.

«Ахмат» вышел не проиграть любой ценой и получил подарок от Роши, который совершил фол на удаление. Не понимаю, что хотел сделать Роша, зачем так резко идти в отбор. Таких моментов, когда игроки «шпагой» лезут в отбор, в прошлом году было достаточно, но в штрафной — и это приводило к пенальти», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ахматом» состоялся в Москве на минувшей неделе. Чеченская команда одержала победу со счётом 2:1. При этом уже с 19-й минуте армейцы играли вдесятером – красную карточку получил защитник Виллиан Роша. На 89-й минуте был удалён другой игрок ЦСКА – Игорь Дивеев.