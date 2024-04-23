Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов раскритиковал Рошу за удаление в матче с «Ахматом»

Шалимов раскритиковал Рошу за удаление в матче с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный тренер Игорь Шалимов высказался об удалении защитника московского ЦСКА Виллиана Роши в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). Специалист не понял, что хотел сделать бразильский футболист, ринувшись резко в отбор.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Ахмат» вышел не проиграть любой ценой и получил подарок от Роши, который совершил фол на удаление. Не понимаю, что хотел сделать Роша, зачем так резко идти в отбор. Таких моментов, когда игроки «шпагой» лезут в отбор, в прошлом году было достаточно, но в штрафной — и это приводило к пенальти», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ахматом» состоялся в Москве на минувшей неделе. Чеченская команда одержала победу со счётом 2:1. При этом уже с 19-й минуте армейцы играли вдесятером – красную карточку получил защитник Виллиан Роша. На 89-й минуте был удалён другой игрок ЦСКА – Игорь Дивеев.

Материалы по теме
Защитники ЦСКА Дивеев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после матча с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android