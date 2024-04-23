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Фанаты «Интера» принесли гроб в цветах «Милана» на празднование скудетто

Фанаты «Интера» принесли гроб в цветах «Милана» на празднование скудетто
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Болельщики «Интера» праздновали чемпионство своей команды, принеся с собой гроб в цветах «Милана».

Фанаты «Интера» отмечают скудетто с гробом в цветах «Милана»:

Напомним, «Интер» выиграл скудетто вчера, 22 апреля, обыграв «Милан» в матче 33-го тура чемпионата Италии со счётом 2:1. На 18-й минуте встречи счёт в матче открыл защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби. На 49-й минуте нападающий Маркус Тюрам забил второй гол «Интера». На 80-й минуте защитник Фикайо Томори сократил отставание «Милана».

Италия - Серия А . 33-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 18'     0:2 Тюрам – 49'     1:2 Томори – 80'    
Удаления: Эрнандес – 90+4', Калабрия – 90+7' / Думфрис – 90+4'

Таким образом, после 33 туров Серии А «Интер» набрал 86 очков и занимает первое место. После аналогичного количества матчей чемпионата Италии «Милан» заработал 69 очков и расположился на второй строчке, отставая от «Интера» на 17 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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