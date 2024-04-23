«Арсенал» разгромил «Челси» в матче АПЛ, Хаверц и Уайт оформили по дублю

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. «Канониры» разгромили «синих» со счётом 5:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте счёт в матче открыл крайний нападающий хозяев Леандро Троссард. На 52-й минуте второй гол хозяев забил защитник Бен Уайт. На 57-й минуте нападающий хозяев Кай Хаверц забил третий гол в матче. На 65-й минуте Хаверц оформил дубль. На 70-й минуте Уайт забил пятый гол «Арсенала» в матче.

После 34 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 77 очков и занимает первое место. После 32 игр в английской Премьер-лиге «Челси» заработал 47 очков и располагается на девятой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды ранее встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Арсенал» и «Челси» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «синих» голами отметились Коул Палмер и Михаил Мудрик. За «канониров» голы забили Деклан Райс и Леандро Троссард.