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Ямал определился со своим будущим в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ»

Ямал определился со своим будущим в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ»
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«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приобретении вингера «Барселоны» Ламина Ямала.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, футболист не намерен покидать каталонскую команду. Испанец хочет выступать только за «сине-гранатовых» и готов связать связать будущее с родным для себя клубом.

Напомним, Ямал является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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