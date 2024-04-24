Стали известны все судейские назначения на матчи 29-го тура Первой лиги

Официальный сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявил полные составы бригад рефери на матчи 29-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.
«Химки» — «КАМАЗ»: Михаил Черемных (Пермь) – Рустам Равилов (Саранск), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Александр Ануфриев (Москва), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Андрей Губарьков (Москва);
«Алания» — «Кубань»: Александр Машлякевич (Москва) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Артем Перов (Москва), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Илья Рабин (Московская область);
«Нефтехимик» — «Шинник»: Антон Анопа (Благовещенск) – Сергей Ядров (Калининград), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Алексей Монахов (Москва);
«Динамо» — «Арсенал»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Алексей Чекалин (Воронеж), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Сергей Змиевский (Москва);
«Акрон» — «Ленинградец»: Владимир Сельдяков (Балашиха) – Михаил Кистанов (Энгельс), Дмитрий Михалев (Москва), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Игорь Синер (Омск), делегат – Филипп Яковлев (Москва);
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: Иван Абросимов (Санкт-Петербург) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Максим Скорочкин (Владивосток), инспектор – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);
«Волгарь» — «Торпедо»: Сергей Куликов (Саранск) – Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат – Евгений Летин (Московская область);
«Тюмень» — «Черноморец»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Руслан Шекемов (Нальчик), Андрей Кужелевв (Пикалево), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Сергей Андреев (Новосибирск), делегат – Полина Папыева (Москва);
«Сокол» — «Енисей»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Станислав Попков (Петрозаводск), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Артем Катайкин (Самара) (Воронеж), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург).
Все матчи 29-го тура Первой лиги пройдут в среду, 24 апреля.