Альваро Мората пропустил матч с «Алавесом» из-за невралгии тройничного нерва

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората пропустил тренировку команды, сообщает As.

По информации источника, 31-летний футболист почувствовал недомогание перед матчем с «Алавесом» и пропустил игру 32-го тура Ла Лиги (0:2), которая состоялась 21 апреля.

Позже стало известно, что у Мораты выявлена невралгия тройничного нерва. Причиной возникновения болезни могла стать инфекция.

Невралгия тройничного нерва – заболевание, симптомами которого являются сильные боли в лице, нарушения работы мимических и жевательных мышц, а также вегетативные проблемы.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне Мората сыграл 44 матча, забил 20 мячей и отдал четыре голевых передачи.

Мората перешёл в «Атлетико» из «Челси» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 20 млн.

Материалы по теме «Атлетико» определился с главной трансферной целью для усиления защиты — Footmercato

Самурай Антони, злой Клопп и 53 удара. ХиТ#177