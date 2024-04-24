Ван Перси близок к первому в карьере назначению на пост главного тренера

40-летний экс-нападающий «Фейеноорда», лондонского «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Робин ван Перси может впервые в своей тренерской карьере занять пост главного тренера, сообщает AD.

По данным источника, ван Перси близок к подписанию контракта с нидерландским «Херенвеном», выступающим в Эредивизии. Сообщается, что знаменитый нападающий, который работает в качестве тренера в системе «Фейеноорда», отказался от предложенному ему клубом из Роттердама поста главного тренера молодёжной команды в возрасте до 21 года.

Робин ван Перси в годы игровой карьеры дважды становился обладателем «Золотой бутсы» в АПЛ и является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. «Херенвен» занимает 10-е место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 36 очков в 30 матчах.