Тен Хаг рассказал о проблемах игроков «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился информацией о проблемах со здоровьем у футболистов «красных дьяволов» перед домашним матчем 29-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

«Да, у нас были проблемы с Гарначо, вот почему мы заменили его во время игры [с «Ковентри» в Кубке Англии], но я думаю, с ним всё будет в порядке. Скотт Мактоминей — мы должны оценить ситуацию сегодня. Его участие довольно сомнительно. Маркус Рашфорд также под сомнением. Кроме того, возникла проблема с рукой у Бруну Фернандеша, но я думаю, что он сможет сыграть», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» пройдёт 24 апреля, начало игры запланировано на 22:00 мск.