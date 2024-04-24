«Пари НН» — «Локомотив»: во сколько начало матча 21-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 апреля, состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Пари НН» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Локомотив», обыгравший нижегородцев с минимальным счётом. По состоянию на сегодняшний день железнодорожники располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.