Главный тренер «Ариса» Шпилевский: в Лиге Европы мы смотрелись фантастически

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о выступления кипрского клуба в Лиге Европы сезона-2023/2024.

«Мы старались за счёт тактической идеи, физической готовности, веры в собственные силы чего-то добиться. Ребята это выполнили, на мой взгляд. В первом матче со «Спартой» мы получили три мяча со стандартов. Для меня как для тренера это скандал. Понятно, что мы уступаем в росте, но так нельзя. В шести матчах мы смотрелись фантастически. Но решил всё класс», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, в декабре прошлого года «Арис» проиграл чешской «Спарте» (1:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 и вылетел из еврокубков. По итогам шести сыгранных матчей группового этапа Лиги Европы «Арис» расположился на последней строчке с четырьмя очками. «Спарта» с 10 очками поднялась на второе место и прошла в плей-офф Лиги Европы.