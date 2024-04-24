Экс-голкипер сборной России Габулов констатировал дефицит молодых вратарей в РПЛ

Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов констатировал дефицит молодых вратарей в Российской Премьер-Лиге. Он не смог выделить кого-то из молодых голкиперов в клубах чемпионата страны и отметил, что средний возраст играющих вратарей — достаточно высокий.

«С ходу даже никого из молодых не назову. У нас действительно средний возраст играющих вратарей достаточно высокий. Играет много вратарей, кому за 30. Это, с одной стороны, говорит о том, что молодых ярких вратарей действительно нет. Но, с другой стороны, возможно, они есть, но им не доверяют место в составе», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.