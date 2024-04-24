Игрок «Рубина» Йевтич: желаю Хвиче сделать такую же карьеру, какую сделал Салах

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич сравнил вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. С египтянином Йевтич играл вместе в «Базеле».

«Что касается таланта, то Хвича для меня на первом месте из тех, с кем я играл. Конечно, он тоже быстрый, но если говорим про скорость, то Салах бы здесь его переиграл. Хотя в других футбольных компонентах сильнее Хвича. Желаю ему сделать такую же карьеру, какую сделал Салах», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Дарко 31 год, за «Рубин» он выступает с 2020-го. В 2022 году получил травму крестообразной связки и не играл год и девять месяцев — вернулся на поле только 8 апреля 2024 года в матче с «Оренбургом» (0:3). Ранее в своей карьере Йевтич играл за польский «Лех». Действующий контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского хавбека в € 700 тыс. Футболист также имеет сербское гражданство.