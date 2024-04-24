Йевтич — о Рахимове: иногда надо быть строгим, чтобы люди поняли, чего ты хочешь

Швейцарский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич высказался о главном тренере казанцев Рашиде Рахимове.

«Я долго тренировался индивидуально (после травмы крестообразных связок колена. — Прим. «Чемпионата»), поэтому контакта у нас особо не было. Тренер хвалил меня и говорил, что я спокойно смогу со всем справиться. Я очень ценю это и благодарен Рашиду Маматкуловичу за поддержку. Не строгий ли он в тренировочном процессе? Иногда надо быть строгим, чтобы 20 людей поняли, чего ты хочешь. Иногда он бывает и мягким. Это нормально», — приводит слова Йевтича Metaratings.

Дарко 31 год, за «Рубин» он выступает с 2020-го. В 2022 году получил травму крестообразной связки и не играл год и девять месяцев — вернулся на поле только 8 апреля 2024 года в матче с «Оренбургом» (0:3). Ранее в своей карьере Йевтич играл за польский «Лех», греческий АЕК и швейцарский «Базель». Действующий контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского хавбека в € 700 тыс. Футболист также имеет сербское гражданство.