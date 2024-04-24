Гришин: два матча дисквалификации для Роши — много, в моё время была бы жёлтая карточка

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин отреагировал на двухматчевую дисквалификацию защитника армейцев Виллиана Роши.

«Говорили, что Рошу дисквалифицируют минимум на три матча. Да, он сыграл жёстко, стык выглядел очень неприятно. Но это игровое столкновение, в моё время это была бы жёлтая карточка. Наверное, две игры — много за такой фол. Он же не специально. Хотя, может быть, у КДК другие правила. Но для меня это пропуск одной игры.

Роша пропустит матч и с «Балтикой», но сейчас нет проходных соперников. А Виллиан — незаменимый игрок в обороне. Это большая потеря, особенно для завтрашнего матча со «Спартаком». Дивеев пока ещё отходит от травмы, набирает кондиции. Всегда говорю, что нападающего можно заменить, как и Файзуллаева, но двух основополагающих защитников — проблема», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.