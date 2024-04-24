Габулов: в историческом плане Акинфеев остаётся номером один в РПЛ

Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА, «Динамо», махачкалинского «Анжи» и сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос, остаётся ли голкипер армейцев Игорь Акинфеев номером один в России.

«Смотря в каком плане. В историческом — конечно. Если брать нынешний чемпионат, то у него были яркие матчи и были не очень. Это абсолютно нормально в силу возраста. Очень хорошо, что у Игоря есть желание и физическое здоровье продолжать играть и радовать болельщиков. Возможно, скоро этой возможности не будет», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Акинфеев в составе ПФК ЦСКА стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005.