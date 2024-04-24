«Пари НН» — «Локомотив»: Калинский реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра раздался в 18:15 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 35-й минуте Николай Калинский реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд.
В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сильнее оказался «Локомотив», обыгравший нижегородцев с минимальным счётом.
По состоянию на сегодняшний день железнодорожники располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.
- 24 апреля 2024
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