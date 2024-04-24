Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Локомотиве» заявили, что стадиону клуба ничего не угрожает из-за пожара рядом с ареной

В пресс-службе московского «Локомотива» ответили на вопрос о задымлении на территории стадиона команды «РЖД Арена».

«Стадиону «Локомотива» ничего не угрожает. Пожар в районе бульвара Рокоссовского», — заявили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы произошёл крупный пожар недалеко от станции МЦК «Бульвар Рокоссовского». Чёрный столб дыма напугал жителей разных районов, его видно с ВДНХ, Метрогородка, Гольянова.

В эти минуты проходит перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра раздался в 18:15 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.