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Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
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Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 1/2 финала Кубка Италии с «Фиорентиной»

Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 1/2 финала Кубка Италии с «Фиорентиной»
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Сегодня, 24 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
1 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Копмейнерс – 8'    

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Хин, Джимсити, Копмейнерс, Руджери, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка, Де Кетеларе

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Раньери, Миленкович, Додо, Бонавентура, Мандрагора, Белотти, Куаме, Бельтран, Гонсалес.

Первый матч между командами завершился победой «фиалок» со счётом 1:0: на 31-й минуте дальним ударом забил полузащитник Роландо Мандрагора.

На стадии 1/4 финала этого соревнования «Фиорентина» оказалась сильнее «Болоньи». Тот матч завершился со счётом 0:0 (5:4 пен.).

В свою очередь, «Аталанта» в аналогичной стадии Кубка Италии обыграла «Милан» благодаря дублю полузащитника Тёна Копмейнерса.

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