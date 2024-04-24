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Хави решил остаться на посту тренера «Барселоны» — Фабрицио Романо

Хави решил остаться на посту тренера «Барселоны» — Фабрицио Романо
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Главный тренер «Барселоны» Хави решил не покидать каталонскую команду после завершения текущего сезона. Об этом в своих социальных сетях сообщил итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, после сегодняшней встречи и настояний президента сине-гранатовых Жоана Лапорты на том, чтобы он остался, Хави прининял условия «Барселоны». Он продолжит работу в качестве главного тренера.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение.

Действующее трудовое соглашение Хави с командой рассчитано до июня 2024 года.

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