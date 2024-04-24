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«Сами видели, что он из себя представляет». Рахимов — об игре Даку в матче с «Зенитом»

«Сами видели, что он из себя представляет». Рахимов — об игре Даку в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре нападающего Мирлинда Даку в матче с «Зенитом» (2:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Игра Даку? Вы сами видели, что он из себя представляет. Я не хочу его хвалить. Сделал это уже в раздевалке. Ответил, что хоть раз я сказал хорошие слова про него», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

26-летний футболист забил первый мяч казанской команды, а затем отдал результативную передачу на Александру Мартыновичу. Даку стал игроком «Рубина» летом 2023 года, перейдя из хорватского клуба «Осиек». В нынешнем сезоне на его счету участие в 27 матчах, забив пять голов и отдав три результативные передачи.

«Рубин» набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Зенит» (50) — идёт на первом месте.

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