«Сами видели, что он из себя представляет». Рахимов — об игре Даку в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре нападающего Мирлинда Даку в матче с «Зенитом» (2:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игра Даку? Вы сами видели, что он из себя представляет. Я не хочу его хвалить. Сделал это уже в раздевалке. Ответил, что хоть раз я сказал хорошие слова про него», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

26-летний футболист забил первый мяч казанской команды, а затем отдал результативную передачу на Александру Мартыновичу. Даку стал игроком «Рубина» летом 2023 года, перейдя из хорватского клуба «Осиек». В нынешнем сезоне на его счету участие в 27 матчах, забив пять голов и отдав три результативные передачи.

«Рубин» набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Зенит» (50) — идёт на первом месте.