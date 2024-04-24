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«Даку здорово распорядился полумоментом». Семак — о первом голе в ворота «Зенита»

«Даку здорово распорядился полумоментом». Семак — о первом голе в ворота «Зенита»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал гол игрока «Рубина» Мирлинда Даку в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги и сделанные им замены в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским клубом (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Даку – хороший игрок. Здорово распорядился полумоментом. Что касается замены Родригао, то нам нужны были более активные фланги. Немного перестроились. Для Нуралы позиция слева не самая удобная. Весь матч ему там играть тяжело», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков в 25 матчах. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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