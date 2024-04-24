Сергей Семак объяснил изменения в стартовом составе «Зенита» на матч с «Рубином»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не принял участия в матче с «Рубином» (0:2) в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги из-за состояния здоровья. Об этом сообщил главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

«Дуглас не играл по медицинским показателям. Педро в прошлой игре выглядел не так активно, как нам хотелось бы. Артур сделал большой объём работы в прошлом матче, поэтому мы решили дать возможность Мантуану», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После поражения «Зенит» (50 очков) остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, но отрыв от идущего вторым «Краснодара» сократился до одного очка. В следующем туре команда Семака сыграет на выезде с московским «Динамо».