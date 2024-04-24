Рахимов: «Рубин» понимал — с «Зенитом» придётся больше играть в обороне

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» прокомментировал состояние игрока казанцев Руслана Безрукова, который был заменён на 75-й минуте из-за повреждения.

«Безруков? Нормальное состояние. Он трезвый, не пьет, все хорошо. Нам важно было, чтобы он выполнил обьем работы. Выбор Безрукова был связан с тем, что мы понимали — больше придется играть в обороне», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 50-й минуте матча Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 8-м туре. «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счётом 3:0.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.