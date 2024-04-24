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«Мы играли не для «Краснодара». Рахимов — о чемпионской гонке в РПЛ

«Мы играли не для «Краснодара». Рахимов — о чемпионской гонке в РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после игры 21-го тура РПЛ с «Зенитом», которая завершилась победой казанцев со счётом 2:0, сказал, что команда выиграла матч не для того, чтобы «Краснодар», идущий вторым в турнирной таблице чемпионата, приблизился к сине-бело-голубым.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Мы играли не для «Краснодара». Поэтому не ждём поздравительных сообщений. Понятно, что невозможно в чемпионате выигрывать постоянно. Так может только «Байер». Но любая команда не застрахована от поражений. По классу мы видим, что «Зенит» — команда очень высокого уровня», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 50-й минуте матча Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» отстаёт на одно очко и занимает второе место. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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