Семак: у «Зенита» больше нет права на ошибку в чемпионской гонке

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Мы всегда относились к таблице серьёзно. Со стороны журналистов отношение было другое. У нас оно всегда на максимальном уровне. Понимали, что будет сложно. Права на ошибку у нас больше нет. «Динамо» и «Краснодар» тоже в гонке, как и мы», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 49 очков за 25 матчей и по итогам игрового дня приблизилась к идущему на первом месте «Зениту» (50) по итогам игрового дня.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встречался с казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.