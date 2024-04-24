Семак заявил, что в игре с «Рубином» со стороны судьи были «непонятные моменты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с казанским «Рубином», в котором сине-бело-голубые потерпели поражение со счётом 0:2.

«Судья есть на поле, чтобы дух спорта соответствовал происходящему. Когда игрок сам упал, лежит, и судья останавливает игру… Были и ещё непонятные моменты. Но судья – это судья. А наша игра – игра», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На 50-й минуте матча Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.