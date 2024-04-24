Полузащитник «Зенита» Мостовой высказался о поражении от «Рубина»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение питерской команды в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:2).

«Сезон складывается так, что стали плохо дома играть. Не то что плохо — не можем забить. Наш конёк был — у нас доминация была. В первом тайме по два-три забивали. В этом году у нас большая проблема с этим. Нужно разобрать то, что сегодня произошло.

Во втором тайме перестроились на навал. Хотя у нас не особо высокая команда — так получилось. В последние 10 минут это нормально. Может быть, рановато перешли на такой навал», — передает слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков в 25 матчах. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.