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Полузащитник «Зенита» Мостовой высказался о поражении от «Рубина»

Полузащитник «Зенита» Мостовой высказался о поражении от «Рубина»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение питерской команды в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Сезон складывается так, что стали плохо дома играть. Не то что плохо — не можем забить. Наш конёк был — у нас доминация была. В первом тайме по два-три забивали. В этом году у нас большая проблема с этим. Нужно разобрать то, что сегодня произошло.

Во втором тайме перестроились на навал. Хотя у нас не особо высокая команда — так получилось. В последние 10 минут это нормально. Может быть, рановато перешли на такой навал», — передает слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков в 25 матчах. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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