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Галактионов — о концовке матча с «Пари НН»: хочется не доводить до таких моментов

Галактионов — о концовке матча с «Пари НН»: хочется не доводить до таких моментов
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал волевую победу железнодорожников в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» со счётом 3:2. К 75-й минуте «Локомотив» проигрывал со счётом 0:2, однако смог в оставшееся время забить три мяча и одержать победу.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«Вы знаете, хочется не доводить до таких моментов, а более уверенно побеждать, тем более владея инициативой. Опять же, ничего не предвещало. Эти два 11-метровых удара, которые возникли из ничего, они, конечно, бьют по внутреннему самолюбию команды, мягко скажем.

То, что было в конце — это проявление характера, мужества, проявление общекомандной сплочённости. Сейчас в раздевалке я уже сказал ребятам, что им большая благодарность, мы снимаем перед ними шляпу. Низкий поклон нашим бойцам. Такой матч вытащить — это дорогого стоит. Это показывает, что наша команда действительно с внутренним стержнем, с характером, и она способна на многое», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.

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