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Дмитрий Булыкин высказался о волевой победе «Локомотива» в игре с «Пари НН»

Дмитрий Булыкин высказался о волевой победе «Локомотива» в игре с «Пари НН»
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу железнодорожников в перенесённом матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» со счётом 3:2. До 75-й минуты «Локомотив» проигрывал со счётом 0:2, однако смог в оставшееся время забить три мяча и одержать победу.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«Всем приятно, что «Локомотив» выиграл. То, что ребята проявили характер и смогли выиграть этот матч — это заслуживает похвалы. Матч перевернули за 15 минут: где-то заменами, где-то — моментами. Здорово, что так получилось, потому что до этого «Локомотив» часто упускал победы. Вернулись в очень нужный момент, потому что сейчас очки очень ценны, а команда сражается за медали РПЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.

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