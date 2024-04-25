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«Зенит» прервал десятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах

«Зенит» прервал десятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах
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24 апреля в перенесённом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги-2023/2024 санкт-петербургский «Зенит» дома уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2 и прервал десятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

Последний раз «Зенит» проиграл московскому «Локомотиву» (1:3) в декабре прошлого года в рамках 17-го тура чемпионата России.

10 матчей «Зенита» без поражений:

Российская Премьер-Лига: семь матчей, пять побед и две ничьи, разность забитых и пропущенных мячей +7(10-3).

Кубок России: три матча, две победы и одна ничья, +3 (4-1).

Всего: 10 матчей, семь побед, три ничьи, +10 (14-4).

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков в 25 матчах.

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