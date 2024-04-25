Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор волевой победы «Локомотива» в матче РПЛ с «Пари НН»

Видеообзор волевой победы «Локомотива» в матче РПЛ с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

Видео опубликовано на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Хозяева вели со счётом 2:0 к 75-й минуте. Оба гола нижегородцев с 11-метровой отметки забил Николай Калинский. Он отличился на 35-й и 57-й минутах. Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов сократил разрыв в счёте, а в добавленное арбитром время Антон Миранчук (с пенальти) и Александр Сильянов принесли гостям волевую победу.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.

Материалы по теме
Тимур Сулейманов: заранее знал, что не буду праздновать гол в ворота «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android