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Михаил Галактионов назвал переломный момент в матче «Пари НН» и «Локомотива»

Михаил Галактионов назвал переломный момент в матче «Пари НН» и «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал момент, который переломил ход игры в матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» и позволил железнодорожникам одержать победу со счётом 3:2. К 75-й минуте «Локомотив» проигрывал со счётом 0:2, однако смог в оставшееся время забить три мяча и одержать победу.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
1:0 Калинский – 35'     2:0 Калинский – 58'     2:1 Сулейманов – 76'     2:2 Миранчук – 90+2'     2:3 Сильянов – 90+6'    

«Безусловно, когда мы забили (первый гол «Локомотива». – Прим. «Чемпионата»). У нашей команды уже есть такой посыл и запас внутренней энергетики, когда мы вытаскиваем матчи в концовке. Думаю, что не зря нас называют командой, которая делает такие камбэки. Единственное, повторюсь, что нам надо не доводить до этого.

Нас, как говорится, петух в одно место клюнул, мы начинаем играть. Вот это не очень хорошо. А всё остальное — владели территорией, особо без моментов у соперника. Нам немножко не хватало остроты. Будем над этим работать. Впереди дерби, важный матч. Надо восстановиться», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.

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