Михаил Галактионов назвал переломный момент в матче «Пари НН» и «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал момент, который переломил ход игры в матче 21-го тура РПЛ с «Пари НН» и позволил железнодорожникам одержать победу со счётом 3:2. К 75-й минуте «Локомотив» проигрывал со счётом 0:2, однако смог в оставшееся время забить три мяча и одержать победу.

«Безусловно, когда мы забили (первый гол «Локомотива». – Прим. «Чемпионата»). У нашей команды уже есть такой посыл и запас внутренней энергетики, когда мы вытаскиваем матчи в концовке. Думаю, что не зря нас называют командой, которая делает такие камбэки. Единственное, повторюсь, что нам надо не доводить до этого.

Нас, как говорится, петух в одно место клюнул, мы начинаем играть. Вот это не очень хорошо. А всё остальное — владели территорией, особо без моментов у соперника. Нам немножко не хватало остроты. Будем над этим работать. Впереди дерби, важный матч. Надо восстановиться», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.